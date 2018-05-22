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Şangay İşbirliği Örgütü Pakistan'da toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 20:09 | Son Güncelleme

Şangay İşbirliği Örgütü Pakistan'da toplanıyor

Pakistan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) "Bölgesel Terörizm Karşıtı Yapılanma" toplantısına ev sahipliği yapacak.

ŞİÖ üyeleri Pakistan, Hindistan, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan uzmanların katılacağı toplantı, 23-25 Mayıs tarihlerinde İslamabad'da gerçekleştirilecek.

Pakistan, 2017'de üye olduğu örgütün toplantısına ilk defa ev sahipliği yapacak. Toplantıda katılımcılar bölgede karşı karşıya kalınan terör olaylarına karşı ortak mücadele ve iş birliğini tartışacak.

Konuyla ilgili Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan, ŞİÖ'nün bölgedeki terörle mücadelesi, uyuşturucu madde ticareti ve organize suçlarla mücadeledeki çabayı desteklemektedir ve terörizmi yenmede her zaman tecrübelerini paylaşmaya hazırdır." ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan toplantı, Hindistan ve Pakistan delegelerini de bir araya getirecek. Ayrıca Hindistan ve Pakistan, gelecek eylül ayında ŞİÖ'nün diğer üyeleriyle ilk kez ortak askeri bir tatbikata katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan şangay işbirliği örgütü terörizmle mücadele

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