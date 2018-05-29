Sanık avukatları gelmeyince duruşmaya ara verildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davada, sanık avukatları duruşmaya gelmeyince sanık savunmaları alınamadı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar, yakınları ve müşteki avukatları katıldı.
Bugünkü duruşmanın öğleden önceki bölümünde, sanıklar Anıl Keleş, Ekrem Kibar, Gürsel Ayan ve Mahir Kabar'ın savunma yapması bekleniyordu.
Söz konusu sanık avukatların duruşmada olmadığı tespit edilince savunma alma işlemine geçilemedi.
Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, mübaşir aracılığıyla avukatlar ulaşılması talimatı verildi.
Yaklaşık 4 saat geçmesine rağmen avukatlar mahkeme salonuna gelmeyince duruşmaya ara verildi.
Duruşmaya barodan görevlendirilecek avukatların gelmesi halinde devam edilecek.
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