MERSİN (AA) - Mersin'de, eski eşini otobüs durağında beklerken 10 bıçak darbesiyle öldürdüğü ileri sürülen sanık hakkında müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşması görüldü.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Z.Y. (56) ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Z.Y. savunmasında, olaydan iki gün önce eski eşi Ümmü İ'ye (47) barışmak için yalvardığını ancak kadının bunu kabul etmediğini anlattı.

Olay günü eski eşinin yanında bir erkek gördüğünü ileri süren Z.Y, "Gülerek, kahkaha atıyordu. Beni görmezden geldi. Yanımda bıçak vardı. Ben öldürmek için değil, korkutmak için bıçağı sapladım. 7 kere bıçakladığımı hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

- Hakim: "Sevdiğin insanı bıçakladığına göre, sevmediğine Allah bilir ne yaparsın?"

Mahkeme başkanının "Madem seviyorsun, sevdiğin insanı bıçakladığına göre, sevmediğine Allah bilir ne yaparsın?" sözleri üzerine savunmasına devam eden sanık, "Ben onu çok seviyordum hakim bey. Daha önce konuştuğumuzda çok yalvardım ama bana dönmedi. Çocuklarımın annesiydi. Böyle olsun istemezdim. Pişmanım." dedi.