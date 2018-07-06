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Sanık babaya "benim yüzüme bakmasın" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Mersin'de, eski eşini otobüs durağında beklerken 10 bıçak darbesiyle öldürdüğü ileri sürülen sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı - Duruşma sırasında babasının kendisine baktığını fark eden 19 yaşındaki oğlu, ayağa kalkarak "Söyleyin ona, benim yüzüme bakmasın Hakim Bey" diyerek sanığa tepki gösterdi

MERSİN (AA) - Mersin'de, eski eşini otobüs durağında beklerken 10 bıçak darbesiyle öldürdüğü ileri sürülen sanık hakkında müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşması görüldü.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Z.Y. (56) ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Z.Y. savunmasında, olaydan iki gün önce eski eşi Ümmü İ'ye (47) barışmak için yalvardığını ancak kadının bunu kabul etmediğini anlattı.

Olay günü eski eşinin yanında bir erkek gördüğünü ileri süren Z.Y, "Gülerek, kahkaha atıyordu. Beni görmezden geldi. Yanımda bıçak vardı. Ben öldürmek için değil, korkutmak için bıçağı sapladım. 7 kere bıçakladığımı hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

- Hakim: "Sevdiğin insanı bıçakladığına göre, sevmediğine Allah bilir ne yaparsın?"

Mahkeme başkanının "Madem seviyorsun, sevdiğin insanı bıçakladığına göre, sevmediğine Allah bilir ne yaparsın?" sözleri üzerine savunmasına devam eden sanık, "Ben onu çok seviyordum hakim bey. Daha önce konuştuğumuzda çok yalvardım ama bana dönmedi. Çocuklarımın annesiydi. Böyle olsun istemezdim. Pişmanım." dedi.

Çiftin çocuklarından 32 yaşındaki H.M. de olaydan 2 ay önce annesi ve babasının anlaşarak boşandıklarını belirtti.

Babasının annesini sürekli arayarak tehditlerde bulunduğunu iddia eden H.M. "Ayrıldıktan sonra babam sürekli annemi arayıp ‘eve dön yoksa seni öldürürüm’ diyerek tehdit ediyordu. Annemi sıkça rahatsız ediyordu. Annem sürekli ayrıldıklarını ve bir daha dönmeyeceğini söylerdi. Olaydan bir gün önce babam bize gelmişti. Annem bizdeydi, onu saklamıştık. O gün babam bana, 'Annenizi öldüreceğim' demişti." diye konuştu.

- "Benim yüzüme bakmasın Hakim Bey"

U.Y. ise olayda kullanılan bıçağın kendisine ait olduğunu, askerlikten kalma bir anı olarak sakladığını anlattı.

Duruşmada, tanıkların ifadelerini dinleyen çiftin çocukları üzüntülü anlar yaşadı. Bu sırada babasının kendisine baktığını fark eden U.Y, ayağa kalkıp mahkeme başkanına dönerek, "Söyleyin ona, benim yüzüme bakmasın Hakim Bey." dedi.

Sanık avukatı ise hastanede 43 gün yoğun bakımda kalan Ümmü İ'nin kaptığı enfeksiyonlar nedeniyle iyileşemeyip hayatını kaybettiğini öne sürerek, adli tıp raporunun yenilenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebinin reddine, Z.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde Z.Y, durakta bekleyen eski eşi Ümmü İ'yi 10 yerinden bıçaklamış, ağır yaralanan kadın Mersin Şehir Hastanesinde 43 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

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