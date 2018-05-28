Sanık er, darbecilerin katliam emrini mahkemede anlattı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, olay tarihinde Mamak 28. Mekanize Tugay Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan sanık B.A'nın savunması alındı.

B.A, o dönemde Suriye operasyonu için tugaya Kilis'te görev verileceğinin konuşulduğunu, bu kapsamda sürekli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, içtima sırasında tabur nöbetçi subayı tutuksuz sanık üsteğmen Kürşat Yaman'ın Kilis görevi hazırlıkları kapsamında tabur komutanın alarm verebileceğini söylediğini aktaran B.A, bu açıklamadan kısa bir süre sonra alarm verildiğini kaydetti.

Diğer askerler gibi silah ve teçhizatını alarak içtima alanına çıktığını anlatan B.A, daha sonra sanık eski üsteğmen Serhat Savcı'nın komutasındaki zırhlı muhabere aracına (ZMA) bindiğini ifade etti.