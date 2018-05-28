HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sanık er, darbecilerin katliam emrini mahkemede anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılandığı davada savunma yapan tutuksuz sanık er E.D, eski tabur komutanı sanık yarbay Ertuğrul Terzi'nin sivilleri vurmalarını emrettiğini aktardı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, olay tarihinde Mamak 28. Mekanize Tugay Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan sanık B.A'nın savunması alındı.

B.A, o dönemde Suriye operasyonu için tugaya Kilis'te görev verileceğinin konuşulduğunu, bu kapsamda sürekli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, içtima sırasında tabur nöbetçi subayı tutuksuz sanık üsteğmen Kürşat Yaman'ın Kilis görevi hazırlıkları kapsamında tabur komutanın alarm verebileceğini söylediğini aktaran B.A, bu açıklamadan kısa bir süre sonra alarm verildiğini kaydetti.

Diğer askerler gibi silah ve teçhizatını alarak içtima alanına çıktığını anlatan B.A, daha sonra sanık eski üsteğmen Serhat Savcı'nın komutasındaki zırhlı muhabere aracına (ZMA) bindiğini ifade etti.

İlk önce Genelkurmay Başkanlığı Karargahına, oradan da Jandarma Genel Komutanlığına gittiklerini bildiren B.A, burada toplanan halkın zırhlı araçlara çıkmaya çalıştığını söyledi.

B.A, helikopterden açılan ateş sonucu da çok sayıda vatandaşın vurulduğuna, bunların arasında hayatını kaybedenlerin olduğuna işaret etti.

- "Size yaklaşan vatandaşları öldürün"

Tutusuz sanık E.D. de akşam içtimasının ardından alarm verildiğini, emir üzerine silah ve teçhizat alarak içtima alanına çıktığını, Üsteğmen Yaman'ın emriyle zırhlı araçlara bindiklerini kaydetti.

ZMA'lara binecekleri sırada sanık yarbay Ertuğrul Terzi'nin araç komutanlarını yanına çağırdığını belirten E.D, "Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, size 10 metreden fazla yaklaşan vatandaş olursa ateş edin, onlar İŞİD'lidir, güvenliğiniz için gerekirse öldürün. Genelkurmay Başkanı rehin alınmış, onu kurtarmaya gidiyoruz." emrini verdiğini aktardı.

E.D, bu emre anlam veremediğini, bir süre sonra zırhlı araçlarla Jandarma Genel Komutanlığı karargahına geldiklerini söyledi.

Karargahın önünde vatandaşları gördüğünü anlatan E.D, darbecilerin kontrolündeki helikopterlerin buradakileri taradığına şahit olduğunu bildirdi.

Çapraz sorgu sırasında sanık avukatı Ayten İzmirli'nin sorusu üzerine E.D, rutin tatbikatlarda askerlere mühimmat verilmediğini ancak 15 Temmuz akşamı uçaksavarların yanı sıra değişik çapta mühimmatların dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Duruşmaya ara verildi.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
Bodrum'da yeni karayolu tepkisiBodrum'da yeni karayolu tepkisi
Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmazMelih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beştepe Karargahı darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı Sanık

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muş'ta yetişen cağ bitkisinin garip sırrı! Yiyen ikiz çocuk sahibi oluyor!

Muş'ta yetişen cağ bitkisinin garip sırrı! Yiyen ikiz çocuk sahibi oluyor!

Suriyeliler Ramazan Bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Suriyeliler Ramazan Bayram için akın akın ülkelerine gidiyor

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Melih Gökçek'in Ankapark'ına bir tepki de MHP'den: İnşallah yanına kar kalmaz

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.