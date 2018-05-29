Sanık iken tanık oldu

Erzurum'da kayınbiraderi olan uyuşturucu kaçakçısının, kimlik bilgilerini kullanıp uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı için hakkında açılan davada bilgisi olmadan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaktan" 5 yıl hapis ve bin 660 lira adli para cezasına çarptırılan Halil Can'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

Erzurum, 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Halil Can ve avukatı Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinden, benzer bir suçtan tutuklu olan tanık Engül Tuncay, Elazığ 1 No'lu Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık Can, yaptığı savunmada, uyuşturucu ile yakalandığı öne sürülen Erzurum'a hayatı boyunca hiç gelmediğini, bu olayda yakalanan kişinin kayınbiraderi olan tanık Engül Tuncay olduğunu söyledi.

Tanık Tuncay'ın kendisinin kimlik bilgilerine ulaştığını belirten Can, "Kayınbiraderim terör suçundan da benim kimliğimi kullandığını fark edince uyuşturucu eylemini de onun gerçekleştirdiğini anladım. Benim bu eylemlerle hiç bir alakam yoktur. Suçu ben işlemedim." dedi.