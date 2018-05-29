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Sanık iken tanık oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

Erzurum'da kayınbiraderi olan uyuşturucu kaçakçısının, kimlik bilgilerini kullanıp uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı için hakkında açılan davada bilgisi olmadan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaktan" 5 yıl hapis ve bin 660 lira adli para cezasına çarptırılan Halil Can'ın yeniden yargılanmasına başlandı - Bu davanın sanığı olması gereken Engül Tuncay ise tanık sıfatıyla ifade verdi

Erzurum'da kayınbiraderi olan uyuşturucu kaçakçısının, kimlik bilgilerini kullanıp uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı için hakkında açılan davada bilgisi olmadan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaktan" 5 yıl hapis ve bin 660 lira adli para cezasına çarptırılan Halil Can'ın yeniden yargılanmasına başlandı.

Erzurum, 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Halil Can ve avukatı Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinden, benzer bir suçtan tutuklu olan tanık Engül Tuncay, Elazığ 1 No'lu Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık Can, yaptığı savunmada, uyuşturucu ile yakalandığı öne sürülen Erzurum'a hayatı boyunca hiç gelmediğini, bu olayda yakalanan kişinin kayınbiraderi olan tanık Engül Tuncay olduğunu söyledi.

Tanık Tuncay'ın kendisinin kimlik bilgilerine ulaştığını belirten Can, "Kayınbiraderim terör suçundan da benim kimliğimi kullandığını fark edince uyuşturucu eylemini de onun gerçekleştirdiğini anladım. Benim bu eylemlerle hiç bir alakam yoktur. Suçu ben işlemedim." dedi.

- Mahkeme kararını da Halil Can'ın kimliği ile temyiz etti

Tanık olarak dinlenilen Engül Tuncay ise kendisine ait iş yerinde Halil Can ile çalıştığını söyledi.

Kendisinin polislerce aranması yüzünden bütün resmi evrak işlerinde Can'ın kimlik bilgilerini kullandığını ifade eden Tuncay, "Bu sebeple onun bütün bilgileri ben de oluyordu ve Erzurum'da gerçekleşen olayda da fail benim. Çat ilçesinden esrarla geçtiğim doğrudur, tam bu esnada sanık Halil Can'ın kimliğini görevlilere verdim. Daha sonra bütün bu işlemler Can'ın kimlik bilgileri üzerinden yürüdü. Hatta Halil Can'ın ceza aldığı mahkeme kararını da aynı şekilde onun kimlik bilgileriyle temyiz ettim." diye konuştu.

- Tanık Tuncay: "Can'ın olayla hiçbir ilgisi yok"

Tuncay, Can'ın uyuşturucu kaçakçılığıyla hiç bir ilgisinin olmadığını, suçu kendisinin işlediğini aktararak, şunları söyledi:

"Bu olayın üzerinden 4-5 yıl geçti. Benzer başka bir olay nedeniyle Can'ın kimliğini yine kullandığımdan dolayı bu olayda Can'ın gerçek kimliğini mi yoksa sahte mi kimliğini kullandığımı hatırlamıyorum. O davada da Can'ın kimliğini kullanmıştım ancak bu olay uyuşturucu davası değil toplumsal olaydı."

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
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- Olayın geçmişi

Erzurum'da, 15 Nisan 2014 tarihinde Çat-Bingöl karayolunun 2. kilometresindeki uygulamada durdurulan otobüsün bagajındaki aramada, koku ve hava geçirmeyecek ambalaja sarılan 6 kilo 14 gram esrar ele geçirilmişti.

Bu olaya ilişkin yakalanan yolculardan Engül Tuncay, üzerinde kendisine ait fotoğraf bulunan Halil Can'a ait kimliği polislere vermişti.

Bu kimliğin sahte olduğu anlaşılamaması üzerine tüm duruşmalara kendisini Halil Can olarak tanıtan Engül Tuncay'ın girmesine rağmen Halil Can'a Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl hapis ve bin 660 lira adli para cezası verilmişti.

Olayı kendisini cezaevine götürmek için gelen polislerden öğrenen Halil Can'ın duruma itirazı üzerine bu kişinin yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Engül Tuncay Erzurum Halil Can uyuşturucu

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