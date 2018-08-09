Sanıklardan, gasbedilen telefonundaki numaraları istedi

- Müşteki, her iki sanığı da suçladı

Kızılkaya'nın, müştekiden gasbettiği eşyaları sattığını belirten Aydın, pişman olduğunu, üzerine atılı suçlamayı da kabul etmediğini ifade etti.

Esra Aydın ise diğer sanık Kızılkaya ile olay günü ayağındaki yaralar için muayenehaneye gittiğini söyledi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Faysal Kızılkaya ve tutuksuz sanık Esra Aydın ile müşteki Aysel Oktay ve taraf avukatları katıldı.

Antalya'da bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli ve ayağı bağlanan kadın doktorun cep telefonunu, bilgisayarını ve ziynet eşyasını gasbettikleri iddia edilen iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Sanıkların yardımlaşarak olayı gerçekleştirdiğini anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Sanık Esra'nın ayağında yara falan yoktu, sadece ufak bir çizik vardı. Faysal ellerimi ve ayaklarımı bağladı, Esra da hareket etmemem için üzerime oturdu. İki telefon, tablet ve annemin yüz senelik yüzüğünü aldılar, telefonumun içinde numaralar vardı onlar kayboldu. Varsa onları geri istiyorum. Sanıklardan para falan istemiyorum."

Mahkeme heyeti, sanık Esra Aydın'ın da tutuklanmasına, Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 30 Mayıs'ta bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli ve ayağı bağlanan doktor Aysel Oktay'ın cep telefonu, bilgisayarı ve ziynet eşyası gasbedilmiş, olayla ilgili Faysal Kızılkaya ile kız arkadaşı Esra Aydın, gözaltına alınmıştı.

