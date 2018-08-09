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Sanıklardan, gasbedilen telefonundaki numaraları istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

Antalya'da bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli, ayağı bağlanan kadın doktorun cep telefonu, bilgisayarı ve ziynet eşyasını gasbettikleri öne sürülen iki sanık, hakim karşısına çıktı - Müşteki Aysel Oktay: - "Annemin yüz senelik olan yüzüğünü aldılar, telefonumun içinde numaralar vardı onlar kayboldu. Varsa onları geri istiyorum. Sanıklardan para falan istemiyorum"

Antalya'da bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli ve ayağı bağlanan kadın doktorun cep telefonunu, bilgisayarını ve ziynet eşyasını gasbettikleri iddia edilen iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Faysal Kızılkaya ve tutuksuz sanık Esra Aydın ile müşteki Aysel Oktay ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Kızılkaya, olay günü kendinde olmadığını, müşteki Oktay'ın muayenehanesinde neler yaşandığını hatırlamadığını öne sürdü.

Gasbettiği eşyaları Diyarbakır'da sattığını anlatan Kızılkaya, müştekiden özür dilediğini ve kendisini affetmesini istediğini belirtti.

Esra Aydın ise diğer sanık Kızılkaya ile olay günü ayağındaki yaralar için muayenehaneye gittiğini söyledi.

Kızılkaya'nın, müştekiden gasbettiği eşyaları sattığını belirten Aydın, pişman olduğunu, üzerine atılı suçlamayı da kabul etmediğini ifade etti.

- Müşteki, her iki sanığı da suçladı

Müşteki Oktay ise sanıkların randevu alarak muayenehanesine geldiklerini, olayın tasarlanarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sanıkların yardımlaşarak olayı gerçekleştirdiğini anlatan Oktay, şunları kaydetti:

"Sanık Esra'nın ayağında yara falan yoktu, sadece ufak bir çizik vardı. Faysal ellerimi ve ayaklarımı bağladı, Esra da hareket etmemem için üzerime oturdu. İki telefon, tablet ve annemin yüz senelik yüzüğünü aldılar, telefonumun içinde numaralar vardı onlar kayboldu. Varsa onları geri istiyorum. Sanıklardan para falan istemiyorum."

Mahkeme heyeti, sanık Esra Aydın'ın da tutuklanmasına, Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 30 Mayıs'ta bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli ve ayağı bağlanan doktor Aysel Oktay'ın cep telefonu, bilgisayarı ve ziynet eşyası gasbedilmiş, olayla ilgili Faysal Kızılkaya ile kız arkadaşı Esra Aydın, gözaltına alınmıştı.

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