Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Terör Olayları Şube Müdürü olan eski kurmay yarbay Yusuf Köz savunma yaptı.

İddianamede, olay günü derdest edilen müştekilerin rehin tutulduğu salon önünde bulunarak, müştekilerin karşı faaliyette bulunmalarını engellemek amacıyla talimatlar verdiği ve darbe girişimine karıştığı belirtilen askerleri yönlendirdiği belirtilen Köz, darbe girişimini öncesinden bilmediğini savundu.

Görevi gereği mesaisinin geç saatlere kadar sürdüğünü, 15 Temmuz'da da mesaide olduğunu anlatan sanık Köz, askeri birliklere terör saldırısı olabileceği yönündeki istihbarat üzerine kışla ve personel emniyetine yönelik önlemler aldığını iddia etti.

Köz, olay gecesi silahını kullanmadığını, kanunsuz bir işe karışmadığını ve kimseye kanunsuz bir emir vermediğini ileri sürerek, üzerine atılı olan suçlamalardan beraatini istedi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u 16 Ağustos 2014'ten itibaren kullandığı tespit edilen darbe sanığı Köz, "ByLock'u ilk defa cezaevinde duydum." dedi.

Sanık Köz, olay gününe ait karargahtaki güvenlik kamera kayıtlarını da kabul etmediğini bildirdi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

