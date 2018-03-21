SANKO Okullarında “Kariyer Günleri”

Özel Sanko Okulları rehberlik bölümü tarafından düzenlenen Kariyer Günleri’ne katılan Sanko Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, “Hayatımız boyunca mantıksal ve duygusal kararlar alırız ve bu kararlar bizi hep yorar” dedi.

Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen “Kariyer Günleri”ne, Sanko Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Sanko Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Saltuk Ertop, Sanko Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Hayatımız boyunca mantıksal ve duygusal kararlar alırız ve bu kararlar bizi hep yorar” diyen Sanko Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, “Almanya’da kişinin meslek seçiminde öğrencinin ve velinin söz hakkı olmadığını söyledi.

İsviçre’de ise devletin hangi iş gücüne ihtiyaç varsa o yönde yönlendirdiğini belirten Konukoğlu, “Amerika’da ise kişi neleri seviyorsa onu seçebiliyor. Bizde ise durum biraz daha karışık, insan kim olduğunu ne zaman belirleyebiliyor? Bazı kişiler bir işi çok daha kolay yaparken bazıları çok zor yapıyor. Kim olduğunuz konusunda ailelerinizden faydalanın. Arkadaşlarınızdan kim olduğunuzu öğrenin. Bizler 9. sınıfta staj yaptırıyoruz. Seçeceğiniz meslek sizin sosyal ve ekonomik olarak geleceğiniz olacak. Seçeceğiniz mesleği anne, babanız veya bir başka kişi belirlemesin” diye konuştu.

Bugün niçin buradayız ve başarıyı nasıl anladığımızı anlatacağını söyleyen Sanko Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Saltuk Ertop, “Kısaca ben kimim? İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllar avukat olarak çalıştım. Yurtdışında da çalıştım. Sonrasında ise insan kaynaklarında görev aldım. Son 3 yıldan bu yana da Sanko Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak görev yapıyorum” dedi.

Meslek seçimi önemli mi?

Meslek seçimlerinde birçok yanlışlar olduğunun vurgulayan Ertop, “Mesleğimizi hayatımızı kazanmak ve ailemizin geçimi için yaparız. Meslek seçerken iyi bir gelir ve sosyal statümüz öncelikli olmalı. Bir insan ömrü ortalama 80 yıl. 700,800 saat yaşıyor ve 233,600 saati uykuda geçiyor. 467,200 saati bilinçli yaşam. 367,920 saati 17 yaş sonrası bilinçli saatle geçiyor. 35,200 saatimiz okul ve derslerle geçiyor. 51,830 saatimiz anne ve babamızla geçiyor. 60,225 saatimiz ise o en değerli varlığımız olan çocuklarımızla geçiyor. 100,620 saat işyerinde çalışarak geçiyor. Hayatınızın 3’te 1’i seçtiğiniz meslekte geçireceksiniz” şeklinde konuştu.

Başarı nedir nasıl ölçülür?

“Bir amaca ve hedefe ulaşmak başarıdır” diyen Ertop, “Başarıya ulaşmanın temel hedefi amacınızın olmasıdır. Başarının objektif bir ölçüsü yoktur. Başarı ne kadar para kazandığınız değil. İş yerinde hangi konumda olduğunuzda değil. Başarı, hayatta iz bırakmanızdır” dedi.

“Zayıf Taraflarınız Güçlendirmek İçin Uğraşmayın Güçlü Tarafınızı Kullanın”

Etkin ve başarılı insanların hayatı tersine ve geriye doğru yaşayan insanlar olduğunun altını çizen Ertop, şunları söyledi:

“İşim gereği her meslek sahibi insanlarla sohbet ediyorum. En önemlisi insanın kendisini tanımasıdır. Anne, baba ve dost çevrenizden faydalanarak kendinizi tanıyabilirsiniz. Neye tutkuluyum diye sormalısınız ve yeteneklerinizin üzerine gitmelisiniz. Her insanın yetenekleri farklıdır. Zayıf taraflarınızı güçlendirmek için uğraşmayın, güçlü tarafınızı kullanın. Başkasının aklıyla yaşamak insanın kendisine yaptığı en büyük kötülüktür. Akıl danışın ama asla başkasının aklıyla iş yapmayın. Kısa yolları bulmaya çalışın. Ortalama olmayın, güçlü tarafınızın birincisi olun.”

1950’li yıllara kadar ortalama insan yaşamının 50 yıl olduğunu anlatan Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Günümüzde ise insan yaşamı 80 yıl. Şimdi 17-18 yaşlardasınız. Bu zamana kadar nelerin tercihini yapabildiniz? Ama bu yıl önünüzdeki 60 yılı belirleyeceksiniz. Bundan sonra çok farklı bilgilere sahip olacaksınız Zeka ve beceriniz hangi yönde ise o tercihleri yapmalısınız. Seveceğiniz mesleğe tercih yapın” dedi.

Lisedeki yaptığınız dostlukların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Dağlı, “Bundan sonraki arkadaşlıklar bu kadar saf ve temiz olmayacaktır. Ben hala lisedeki arkadaşlarımla görüşürüm. Sizi anne ve babanızdan başka kimse sizi daha çok sevmeyecektir. Sizlerde mutlu olabileceğiniz meslekleri seçin. Önünüzde kocaman 60 yıl var. Seviyorsanız sağlık sektörünü de seçebilirsiniz. Ama sağlık sektörü sürekli sizden bir şeyler isteyecektir. Fakültenizi seçerken üniversitenize de dikkat edin. Seçeceğiniz üniversitenin imkanlarını göz önüne alın. Bizler üniversitemize öğrenci aramıyoruz. Yüzde 100 dolulukta Türkiye’de birinci olduk. Yapacağınız tercih en önemlisi sizleri mutlu edecek meslek olsun” şeklinde konuştu.

Sanko Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, meslek seçimimizin yaşamımızda yapacağımız en önemli seçimlerden birinin olduğunu söyledi.

Mesleğimizin toplumda nasıl algılanacağımızı belirlemesinin yanı sıra, sosyal çevremizi de belirleyen unsurların başında geldiğine vurgu yapan Toklucu, “Bu sebeple hangi mesleğe uygun olduğunuzu belirlemek için kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Kişilik özellikleri, amaç ve idealler, yaşam değerleriniz mesleki seçiminizi belirlemeli” dedi.

“Uğraşacağınız iş ilgi ve yeteneklerinize uygun değilse, sevmeden yapılıyorsa başarılı olamazsınız, mutluluk duygunuz körelir, yaşamdan keyif almanız da engellenmiş olur” diyen Sanko Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, şunları söyledi:

“Meslek ve kariyer, zaman zaman aynı manada kullanılıyor olsa da kariyer meslekten daha geniş bir anlamı ve süreci ifade eder. Meslek seçiminde kendinizi en iyi şekilde ifade edebileceğiniz, yetenek ve kişilik özelliklerinize uygun bir seçim yapmanız çok önemli. Çünkü enerjinizi sevdiğiniz, doyum alabileceğiniz bir alanda kullandığınız takdirde mutlu ve başarılı olabilirsiniz. Peki, meslek seçiminde doğru ve sağlıklı karar verme sürecinizde bizlerin yapması gereken nedir? Sizlerin iş dünyası ve meslekler hakkında doğru bilgilendirilmenizi sağlamak, kişilik özelliklerinizle seçeceğiniz mesleğin eşleşmesini sağlayacak çalışmalar yapmak, ortamlar sağlamak. İşte bu sebeple iki gün boyunca sizlerle buluşacak çok değerli katılımcılarımız, akademisyenler, çeşitli mesleklere mensup konuklar; sizlere bu çok önemli konuda verecekleri bilgiler ve yapacakları paylaşımlarla ışık tutacaktır.”

Özel Sanko Okulları Genel Müdürü Toklucu, konuşmacılara, günün anısına özel bakır işlemeli plaket hediye etti.