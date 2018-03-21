SANKO Okullarında Kariyer Günleri

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, meslek seçiminde yapılacak tercihin, tercih yapanı mutlu etmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Dağlı, Sanko Okulları rehberlik bölümü tarafından Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen Kariyer Günlerinde yaptığı konuşmada, 1950’li yıllara kadar 50 yıl olan ortalama insan yaşamının günümüzde 80 yıl olduğunu belirterek, “Şimdi 17-18 yaşlardasınız. Bu zamana kadar nelerin tercihini yapabildiniz? Ama bu yıl önünüzdeki 60 yılı belirleyeceksiniz. Bundan sonra çok farklı bilgilere sahip olacaksınız Zekâ ve beceriniz hangi yönde ise o tercihleri yapmalısınız. Seveceğiniz mesleğe tercih yapın” dedi.

Lisede yapılan dostlukların hiçbir zaman unutulmayacağını kaydeden Prof. Dr. Dağlı, “Bundan sonraki arkadaşlıklar bu kadar saf ve temiz olmayacaktır. Mutlu olabileceğiniz meslekleri seçin. Önünüzde kocaman 60 yıl var. Fakültenizi seçerken üniversitenize de dikkat edin” diye konuştu.

Öğrencilere seçecekleri üniversitenin imkânlarını göz önüne almalarını öneren Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversitesi’ne ilişkin bilgi verdi.

SANKO Üniversitesi’nin sağlık alanında tematik bir üniversite olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Bizler üniversitemize öğrenci aramıyoruz. Yüzde 100 dolulukta Türkiye’de birinci olduk. Sağlık bilimleri alanında referans üniversite olma hedefindeyiz” ifadelerine yer verdi.

SANKO Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Ertop

Öğrencilerin meslek tercihi yaparken birçok yanlış yaptığını anlatan SANKO Holding İnsan Kaynakları (İK) Direktörü Saltuk Ertop ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mesleğimizi hayatımızı kazanmak ve ailemizin geçimi için yaparız. Meslek seçerken iyi bir gelir ve sosyal statümüz öncelik olmalı. Bir insan ortalama 80 yıl. 700 bin 800 saat yaşıyor ve 233 bin 600 saati uykuda geçiyor. 467 bin 200 saati bilinçli yaşam. 367 bin 920 saati 17 yaş sonrası bilinçli saatle geçiyor. 35 bin 200 saatimiz okul ve derslerle geçiyor. 51 bin 830 saatimiz anne ve babamızla geçiyor. 60 bin 225 saatimiz ise o en değerli varlığımız olan çocuklarımızla geçiyor. 100 bin 620 saat işyerinde çalışarak geçiyor. Hayatınızın 3’te 1’ini seçtiğiniz meslekte geçireceksiniz.

Bir amaca ve hedefe ulaşmak başarıdır. Başarıya ulaşmanın temel hedefi amacınızın olmasıdır. Başarının objektif bir ölçüsü yoktur. Başarı ne kadar para kazandığınız değil. İş yerinde hangi konumda olduğunuzda değil. Başarı, hayatta iz bırakmanızdır. Etkin ve başarılı insanlar hayatı tersine ve geriye doğru yaşayan insanlardır. İşim gereği her meslek sahibi insanlarla sohbet ediyorum. En önemlisi insanın kendisini tanımasıdır. Anne, baba ve dost çevrenizden faydalanarak kendinizi tanıyabilirsiniz. Neye tutkuluyum diye sormalısınız ve yeteneklerinizin üzerine gitmelisiniz. Her insanın yetenekleri farklıdır. Zayıf taraflarınızı güçlendirmek için uğraşmayın, güçlü tarafınızı kullanın. Başkasının aklıyla yaşamak insanın kendisine yaptığı en büyük kötülüktür. Akıl danışın ama asla başkasının aklıyla iş yapmayın. Kısa yolları bulmaya çalışın. Ortalama olmayın, güçlü tarafınızın birincisi olun.”

“Mesleğinizi siz seçin“

Sanko Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu da insanların hayatı boyunca mantıksal ve duygusal kararlar aldığını ve bu kararların hep kişiyi yorduğuna dikkati çekti.

Almanya’da kişinin meslek seçiminde öğrencinin ve velinin söz hakkı olmadığına vurgu yapan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsviçre’de ise devletin hangi iş gücüne ihtiyaç varsa öğrenci o yöne yönlendirilir. Amerika’da kişi neleri seviyorsa onu seçebiliyor. Bizde durum biraz daha karışık, insan kim olduğunu ne zaman belirleyebiliyor? Bazı kişiler bir işi çok daha kolay yaparken bazıları çok zor yapıyor. Kim olduğunuz konusunda ailelerinizden faydalanın. Arkadaşlarınızdan kim olduğunuzu öğrenin. Sanko Okulları’nda 9’uncu sınıfta staj yaptırıyoruz. Seçeceğiniz meslek sizin sosyal ve ekonomik olarak geleceğiniz olacak. Seçeceğiniz mesleği anne, babanız veya bir başka kişi belirlemesin.”

“Kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor“

Sanko Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu, meslek seçiminin bireyin yaşamında yapacağı en önemli seçimlerden biri olduğunun altını çizdi.

“Mesleğimiz toplumda nasıl algılanacağımızı belirlemesinin yanı sıra, sosyal çevremizi de belirleyen unsurların başında gelir” diyen Toklucu, şunları kaydetti:

“Bu sebeple hangi mesleğe uygun olduğunuzu belirlemek için kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Kişilik özellikleri, amaç ve idealler, yaşam değerleriniz mesleki seçiminizi belirlemeli. Uğraşacağınız iş ilgi ve yeteneklerinize uygun değilse, sevmeden yapılıyorsa başarılı olamazsınız, mutluluk duygunuz körelir, yaşamdan keyif almanız da engellenmiş olur.

Meslek ve kariyer, zaman zaman aynı manada kullanılıyor olsa da kariyer meslekten daha geniş bir anlamı ve süreci ifade eder. Meslek seçiminde kendinizi en iyi şekilde ifade edebileceğiniz, yetenek ve kişilik özelliklerinize uygun bir seçim yapmanız çok önemli. Çünkü enerjinizi sevdiğiniz, doyum alabileceğiniz bir alanda kullandığınız takdirde mutlu ve başarılı olabilirsiniz.

Peki, meslek seçiminde doğru ve sağlıklı karar verme sürecinizde bizlerin yapması gereken nedir? Sizlerin iş dünyası ve meslekler hakkında doğru bilgilendirilmenizi sağlamak, kişilik özelliklerinizle seçeceğiniz mesleğin eşleşmesini sağlayacak çalışmalar yapmak, ortamlar sağlamak.”