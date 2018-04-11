SANKO Okullarının satranç ustaları madalya ile döndü

Kahramanmaraş’ta düzenlenen “9’uncu Uluslararası Madalya Günü Satranç Turnuvası”ndan SANKO Okullarının iki öğrencisi madalya ile döndü.
Turnuvada 3’üncü sınıf öğrencisi Kutay Sakmak “10 Yaş Altı Genel Kategorisi”nde ikinci ve 9’uncu sınıf öğrencisi Kağan Aydınçelebi “En İyi 2001 - 2200 Rating Aralığı Kategorisinde üçüncü oldu. Azerbaycan ve Türkiye’den 117 sporcunun katıldığı 10 Yaş Altı Genel Kategorisinde yarışan SANKO Okulları 3’üncü sınıf öğrencisi Kutay Sakmak, ikincilik madalyası ve 600 TL para ödülü kazandı. Ayrıca Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye’den 33 sporcunun katıldığı A Kategorisi “En İyi 2001-2200 Rating Aralığında yarışan SANKO Okulları 9’uncu sınıf öğrencisi Kağan Aydınçelebi üçüncülük madalyası ve 400 TL para ile ödüllendirildi.
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