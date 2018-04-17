SANKO ortaokulu öğrencilerine özel ödül

SANKO Ortaokulu öğrencileri Deniz Körcük ve Sezer Fadıloğlu’nun, öğretmenleri Ziya Öğüt ve Fatih Mehmet Günaydın danışmanlığında hazırladıkları “Küspeye Katılan Zehir” başlıklı proje, İzmir Özel Ege Lisesinde düzenlenen “16’ıncı Fen Araştırma Projeleri Yarışması”nda 120 proje arasında finale kaldı.

Öğrenciler, sundukları proje ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan küspeye katılan atık maddenin zehir miktarının tespitini amaçladılar ve atık maddenin ne kadar zehirli olduğunu ortaya koydular.

Deniz Körcük ve Sezer Fadıloğlu’nun finale kalan projeleri yarışma sonunda Türkiye dördüncüsü olarak “Eraslan Vakfı Özel Ödülü”ne layık görüldü.