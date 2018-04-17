HABER

SANKO ortaokulu öğrencilerine özel ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

SANKO Ortaokulu öğrencileri Deniz Körcük ve Sezer Fadıloğlu’nun, öğretmenleri Ziya Öğüt ve Fatih Mehmet Günaydın danışmanlığında hazırladıkları “Küspeye Katılan Zehir” başlıklı proje, İzmir Özel Ege Lisesinde düzenlenen “16’ıncı Fen Araştırma Projeleri Yarışması”nda 120 proje arasında finale kaldı.Öğrenciler, sundukları proje ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan küspeye katılan atık maddenin zehir miktarının tespitini amaçladılar ve atık maddenin ne kadar zehirli olduğunu ortaya koydular.Deniz Körcük ve Sezer Fadıloğlu’nun finale kalan projeleri yarışma sonunda Türkiye dördüncüsü olarak “Eraslan Vakfı Özel Ödülü”ne layık görüldü.

SANKO ortaokulu öğrencilerine özel ödül

SANKO Ortaokulu öğrencileri Deniz Körcük ve Sezer Fadıloğlu’nun, öğretmenleri Ziya Öğüt ve Fatih Mehmet Günaydın danışmanlığında hazırladıkları “Küspeye Katılan Zehir” başlıklı proje, İzmir Özel Ege Lisesinde düzenlenen “16’ıncı Fen Araştırma Projeleri Yarışması”nda 120 proje arasında finale kaldı.
Öğrenciler, sundukları proje ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem olarak kullanılan küspeye katılan atık maddenin zehir miktarının tespitini amaçladılar ve atık maddenin ne kadar zehirli olduğunu ortaya koydular.
Deniz Körcük ve Sezer Fadıloğlu’nun finale kalan projeleri yarışma sonunda Türkiye dördüncüsü olarak “Eraslan Vakfı Özel Ödülü”ne layık görüldü.

SANKO ortaokulu öğrencilerine özel ödül

Bir video daha yayınladı! Cübbeli'den penis açıklamasıBir video daha yayınladı! Cübbeli'den penis açıklaması
Dünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildiDünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildi
Kahreden haber geldi: 1 asker şehit, 5 asker yaralıKahreden haber geldi: 1 asker şehit, 5 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Son dakika! İstanbul'daki ana darbe davasında karar

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Cesedi bulunmuştu! Otopside kan donduran detay

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda bomba alarmı

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlığı'nda bomba alarmı

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlık binasından büyük panik

Son dakika! Büyükçekmece Kaymakamlık binasından büyük panik

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

AK Partili isimden flaş 'bedelli askerlik' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.