Sanko Sanat Galeresi’nde Turkuaz

Ankaralı Ressam Derya Yıldız, Gaziantep’te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi’nde “Turkuaz” temalı 15’inci kişisel resim sergisini açtı.

Sergi açılışında konuşan ressam Yıldız, Gaziantep’te sergisine ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi yönetimine ve Konukoğlu ailesine çok teşekkür etti. Ankara’daki atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Yıldız, birçok sanat fuarı, uluslararası sanat çalıştayları ve çok sayıda karma sergide yer aldığını ve yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyonlarda eserleri bulunduğunu kaydetti. Resim yapmayı bir aşk biçimi olarak tanımlayan Yıldız, “Resim çizmeye, yollara tebeşir ile çocukken başladım. O süreçten itibaren resim ile iç içeyim. Serginin adı turkuaz, çünkü turkuaz beni en çok çeken renklerin başında geliyor. Türk mavisi olduğundan ve bize ait bir renk, bize ait çinilerden dolayı benim rengim. Bana sorsalar ne renksin diye ‘turkuazım’ derim” dedi.

"Resim yaparken en uygun tekniği buluyorum"

Resim yaparken çok araştırıp en uygun tekniği bulup yaptığını ve her türlü malzemeyi kullandığını kaydeden Yıldız, "Akrilik, suluboya, füzen (kömür kalem) renkli kalemler ve yağlıboyayla da bitiririm. 15’inci kişisel sergim. Karma sergilerimin sayısını hatırlamıyorum. Çok fazla. Şu anda Paris’te bir karma sergide eserlerim yer alıyor. Bu hayatta olmak istediğim, yerdeyim. Ait olduğum yer sanat. Evim, fırçam, resimlerim. Aidiyet duygusunu yaşadığım tek yer. Resim kısaca sanat. Resimlerimde dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de modernleşmenin içinde kadının mutlaka var olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Kadın çok estetiktir. O yüzden kadın figürleri çiziyorum. Kadının etkin fonksiyonu olmayan şehirlerin sadece boş beton bina ve sokaklardan oluşacağını ve ruhsuz olacağını anlatıyorum. Eserlerimde eski dönemlerden gelip bugüne ve buradan da geleceğe gidecek kadınların bu çizgi üzerindeki yürüyüşlerini vurguluyorum" şeklinde konuştu.

Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu ise “AVM olarak sanata ve sanatçıya destek veriyoruz. Sanat ve kültürel etkinliklerin artması için son olarak AVM’de Çiçek Festivali düzenleyeceğiz. Bu etkinliğe de tüm sanatseverleri bekliyoruz” diyerek doğa severlere çağrı yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat da 1990 Yılından bu yana sanat ile ilgilendiğinin altını çizerek, “Sanatçı değilim ama sanatı seviyorum ve destekliyorum. Sanatçı toplum adına, söylemek isteyip de söyleyemediklerimizi söyleyen kişilerdir” ifadelerini kullandı.

Galerinin 14 yıldır sanatçıların buluşma noktası olduğunu ve şimdiye kadar 230’un üzerinde sergi açıldığına vurgu yapan Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen ise Türkiye genelinde önemi bilinen bir galeri olduklarını ve bu anlamda çok mesafe kat ettiklerinin altını çizdi. Konuşmalardan sonra İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, sanatçı Derya Yıldız’a hediye etti.

Sergi açılışına, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Hüseyin Yıldırım, sanatçılar Şaban Pala ve Adil Ocak ile sanatseverler katıldı.

Yıldız’ın, tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yaptığı 25 eserinden oluşan “Turkuaz” temalı sergisi, 11 Mayıs’a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Derya Yıldız

Ankara 1971 doğumlu olan sanatçı, Gazi Eğitim Resim Bölümü’nden mezun oldu. Sanat çalışmalarının yanı sıra, Çankaya Başkent Halk Eğitim Merkezi’nde görsel sanatlar eğitmenliği yapan sanatçı, bugüne kadar 14 kişisel sergi açtı, sanat fuarları, uluslararası sanat çalıştayları ve birçok karma sergiye katıldı. Son dönem eserlerinde ağırlıklı olarak, çeşitli enstrümanlarla betimlediği çağdaş kadını konu alan sanatçı, kadının, kendi varlık temelleri üzerine inşa ettiği, çağdaş yaşamı uyumla harmanlama kabiliyetini vurguluyor. Bu fikir altyapısına uygun olarak, lekelerin yanında sağlam bir fırça deseni, sanatçının imgelemindeki kadınsal armoni arayışını tuvalde biçimlendiriyor.

“Kadın renktir, ışıktır ve sestir. Resmimin fısıldayarak, bir kadın duyarlılığıyla mesajlar verebilmesi ayrı bir güzelliktir” diyen sanatçının, yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.