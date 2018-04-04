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Sanko Üniversitesinde halka açık konferans

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç.

Sanko Üniversitesinde halka açık konferans

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Selman Ünverdi ile Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Opr. Dr. Ahmet Orhan Gürer “Organ Nakli: Yeni Bir Başlangıç” konulu halka açık konferans verecek.
Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda 7 Nisan 2018 Cumartesi günü saat:12.00 - 13.00 arasında düzenlenecek konferansa Gaziantep Böbrek Nakli ve Hemodiyaliz Hastaları Derneği de katılım sağlayacak. Organ nakli konusunda bilgilerin paylaşılacağı konferansa dileyenler ücretsiz ve davetiyesiz katılabilecekler.
Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Sanko Üniversitesinde halka açık konferans

Sanko Üniversitesinde halka açık konferans

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