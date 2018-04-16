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Şanlıurfa 3 yeni fuarla daha gündeme geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’ya kazandırılan ve ilk yapı ve dekorasyon fuarının gerçekleştirildiği Şanlıurfa Fuar Merkezini on binlerce kişi ziyaret etti.

Şanlıurfa 3 yeni fuarla daha gündeme geliyor

Şanlıurfa’ya kazandırılan ve ilk yapı ve dekorasyon fuarının gerçekleştirildiği Şanlıurfa Fuar Merkezini on binlerce kişi ziyaret etti. Merkezin, Mayıs ayı sonuna kadar 3 ayrı fuara daha ev sahipliği yapacak.
Şanlıurfa’da yıllardır büyük bir eksiklik olarak değerlendirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin ’Olmazsa olmaz projelerim arasında’ olarak değerlendirdiği Şanlıurfa Fuar Merkezi, ilk temel atımından 8 ay sonra tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Çifti’nin ev sahipliğinde Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da katılımı ile açılışı gerçekleştirilen Şanlıurfa Fuar Merkezi, ziyaretçilerine kapılarını yapı ve dekorasyon fuarı ile açtı. 5 gün süren Yapı ve dekorasyon fuarına 90 firma 250’nin üzerinde marka temsili ile katılırken, fuarı on binlerce kişi ziyaret etti.
Mayıs ayı sonuna kadar 3 fuar daha düzenlenecek
Yoğun rağbetin yaşandığı ve organizatörlerin tarih almak için adeta sıraya girdiği Şanlıurfa Fuar Merkezinde mayıs ayı sonuna kadar şimdiden 3 fuar daha düzenlenmesine karar verildi. 26-29 Nisan tarihleri arasında Tarım Fuarı, 10-13 Mayıs tarihleri arasında ise Evlilik Hazırlıkları Fuarı ile Otoshow Fuarına ev sahipliği yapacak olan merkez, marka değeri firmaların tanıtımı için de tercih edilen adreslerin başında geliyor.
Çiftçi’den yakın ilgi
On binlerce vatandaşın ziyaretçi akınına uğrayan Yapı ve Dekorasyon Fuarında firma yetkililerini ve vatandaşları ziyaret ederek öneri ve talepleri dinleyen Çiftçi, katılım gösteren tüm firma temsilcilerine teşekkür etti. Şanlıurfa Fuar Merkezi sayesinde marka değerlerinin tanıtımında büyük yol alacaklarını belirten Çiftçi, "Tüm çabamız halkımıza hizmetin en iyisini sunmak içindir. Şanlıurfa, ekonomi ve turizmde sadece Güneydoğu’nun değil Türkiye’nin örnek şehri arasında yerini alacaktır. AK Belediyeciliğin de gereği budur. Şanlıurfa daha nice fuarlarla daha gündeme gelecektir. Şehrini seven Büyükşehir kadroları olarak dönüşümü bu kadar güzel olan hizmetler karşısında bizler de projelerimizi geliştiriyor ve Şanlıurfa’mızın kalkınması için çalışıyoruz" diye konuştu.
Çiftçi tarafından görevlendirilen teknik ekibin Türkiye genelindeki fuar merkezlerini yerinde inceleyerek oluşturduğu Şanlıurfa Fuar Merkezi Projesi, Kalkınma Bakanlığı’nın da destekleri ile geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

Şanlıurfa 3 yeni fuarla daha gündeme geliyor

Şanlıurfa 3 yeni fuarla daha gündeme geliyor

Şanlıurfa 3 yeni fuarla daha gündeme geliyor

Şanlıurfa 3 yeni fuarla daha gündeme geliyor

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