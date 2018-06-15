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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan: "(Suruç'taki saldırı) Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan: "(Suruç'taki saldırı) Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama 3 kişiyle ilgili yakalama talimatımız var"


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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan

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