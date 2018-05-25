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Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Son dakika haberine göre, olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde daha önceden husumetli olan akraba aileler arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı.

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Yaralanan Hacı K., Sait K., İbrahim Halil K., Şeyhmus K., Ahmet K. ve Sabri K. özel araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralılardan 3’ü hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise durumlarının ağır olması nedeniyle ambulansla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

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Yaralıların hastaneye götürülmesi üzerine kavga edenlerin yakınları da hastaneye akın etti. Ölüm haberini alanlar hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Polis, olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Viranşehir kavga

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yiyin birbirinizi aziz mubarek gunde
yapmayın hemşerilerim bu aziz mübarek günde
bir sizin kavga niz eksikti sebep ne acaba gercekte ölülere değer mi
BU MİLLET KENDİ KENDİNİ ÖLDÜRÜR ZATEN
Askerliğini Şanlıurfa’da yapmış biri olarak; Şanlıurfa hep böyle.. Sürekli bir toprak kavgası var.. Allah ordaki askerlerimizin yardımcısı olsun..
al buyur
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