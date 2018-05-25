Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde daha önceden husumetli olan akraba aileler arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralanan Hacı K., Sait K., İbrahim Halil K., Şeyhmus K., Ahmet K. ve Sabri K. özel araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralılardan 3’ü hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise durumlarının ağır olması nedeniyle ambulansla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.
Yaralıların hastaneye götürülmesi üzerine kavga edenlerin yakınları da hastaneye akın etti. Ölüm haberini alanlar hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Polis, olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.
İHA
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