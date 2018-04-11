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Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 20:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askerlerin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 3 asker ile 1 şüpheli yaralandı.

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

İHA'nın haberine göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Harmanalan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mahalledeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda askerlerin çağrılarına uymayan şüpheliler ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda çıkan çatışmada, üç asker yaralandı, şüphelilerden Resul E.’de (36) ağır yaralı olarak yakalandı. Yaralı askerler ile şüpheli Resul E., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çatışma sırasında iki ayrı araçla olay yerinden kaçan beş şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Sadık, Fethi, Ahmet, Hasan ve Yusuf E. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa Suruç çatışma uyuşturucu

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