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Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 01:29 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, sepetli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı

Abdullah Şifa idaresindeki 63 E 8431 plakalı sepetli motosiklet, Açıksu Caddesi Mehmetçik Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, Şifa ile çocukları Ramazan (7), Nısranur (11) ile isimleri öğrenilmeyen eşi ve 4 çocuğu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Kaza urfa Şanlıurfa

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