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Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan emekli sağır ve dilsiz H.N. (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı olayı yaşandı. Olay, geçen 25 Temmuz'da Sırrın Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yıllık evli A.N., sağır ve dilsiz olan eşi H. N.'nin, kızları R.N. (23), Z.N (17) ve Z.N'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu. A. N.'nin verdiği bilgiler üzerine kız kardeşler, hastanede muayene edildi. Doktor tarafından kontrolde kızların cinsel istismara uğradığı yönünde bulgulara rastlanılması üzerine H.N. evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.N. 'Çocuklarına cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

'KORKUDAN YILLARDIR BU OLAYI GİZLİYORUM'

Eşiyle 25 yıl önce görücü usulüyle evlendiğini belirten A.N., sağır ve dilsiz olduğu için onu hor görmediğini anlattı. Eşinin çocuklarına yıllardır cinsel istismarda bulunduğunu ve defalarca bu olay yüzünden dayak yiyerek, susturulduğunu anlatan A.N., bu olay yüzünden Z.N.'nin psikolojisinin bozulduğunu ve intihara kalkıştığını söyledi. Kızının psikiyatri servisinde tedavisinin devam ettiğini belirten A.N., kızının sürekli sinir krizlerini geçirdiğini ifade etti. Eşinin tutuklanması üzerine Almanya'da yaşayan kaynının kendisini tehdit ettiğini iddia eden A.N., eşi ve onun gibi cinsel istismarda bulunan kişilerin idam edilmesini isteyerek şunları söyledi:

"Yıllardır eşimin çocuklarıma karşı sarkıntılık ve elle tacizini görüyordum. Sürekli bu iğrenç hadiseler yüzünden onunla kavga ediyordum. Eşimin ailesinin baskısıyla bu olayları adli vakalara bildiremedim. Çünkü her seferinde ben ölümüne dövüldüm. Belim kırıldı, ameliyat oldum. Ancak en son 12 Temmuz 2018 tarihinde rüya sandığım şeyin gerçek olduğunu anladım. Çocuğumu aldım hastaneye götürdüm. Orada yapılan muayene sonucunda çocuğumun cinsel istismara uğradığını öğrendim. Başhekim tarafından dosyalar, adli mercilere gönderildi. O an bizimle polis gelmedi. Biz eve gittik. Evde eşime 'Sen çocukları istismar etmişsin' dedim. Eşim bana bıçak çekti. Beni öldürmeye kalkıştı. Kendimi onun elinden zor kurtardım. Şu an eşimin ailesi tarafından tehdit altındayım. Eşimin Almanya'da yaşayan kardeşi benim bu davamdan vazgeçmemi istiyor."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Çocuk istismarı tecavüz

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