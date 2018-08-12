Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı olayı yaşandı. Olay, geçen 25 Temmuz'da Sırrın Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yıllık evli A.N., sağır ve dilsiz olan eşi H. N.'nin, kızları R.N. (23), Z.N (17) ve Z.N'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise başvurdu. A. N.'nin verdiği bilgiler üzerine kız kardeşler, hastanede muayene edildi. Doktor tarafından kontrolde kızların cinsel istismara uğradığı yönünde bulgulara rastlanılması üzerine H.N. evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen H.N. 'Çocuklarına cinsel istismarda bulunmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

'KORKUDAN YILLARDIR BU OLAYI GİZLİYORUM'



Eşiyle 25 yıl önce görücü usulüyle evlendiğini belirten A.N., sağır ve dilsiz olduğu için onu hor görmediğini anlattı. Eşinin çocuklarına yıllardır cinsel istismarda bulunduğunu ve defalarca bu olay yüzünden dayak yiyerek, susturulduğunu anlatan A.N., bu olay yüzünden Z.N.'nin psikolojisinin bozulduğunu ve intihara kalkıştığını söyledi. Kızının psikiyatri servisinde tedavisinin devam ettiğini belirten A.N., kızının sürekli sinir krizlerini geçirdiğini ifade etti. Eşinin tutuklanması üzerine Almanya'da yaşayan kaynının kendisini tehdit ettiğini iddia eden A.N., eşi ve onun gibi cinsel istismarda bulunan kişilerin idam edilmesini isteyerek şunları söyledi: