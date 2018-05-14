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Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa' da yapımı süren 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Yıkılan kubbede çalışan işçiler molozların altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Şanlıurfa'da yapımı süren 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Molozların altında kalan yaralı işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan ve Osmanlı ile Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılması planlanan 11 Nisan Külliyesi'nin kubbesine çakılan tahta kalıplara beton döküldüğü sırada göçük meydana geldi. Yıkılan kubbede çalışan işçiler molozların altında kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa işçi moloz 11 Nisan Külliyesi

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