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Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde Temmuz ayı ile beraber sıcak hava etkisini gösterirken, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde termometreler 61 dereceyi gösterdi. Gölgede 55 dereceyi aşan sıcaklar, güneşte ise 61 dereceyi bulan ilçede Uzmanlar, çöl sıcaklarından yaşlı ve çocukların etkilenmemesi için mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve bol bol su içmeleri tavsiyesinde bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özelikle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkilerken, kentte vatandaşlar mecbur kalmadıkça bu saatler arasında dışarı çıkmıyor.

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GÖLGEDE 55, GÜNEŞTE 61 DERECE

Gölgede 55 dereceyi aşan sıcaklar, güneşte ise 61 dereceyi bulan ilçede Uzmanlar, çöl sıcaklarından yaşlı ve çocukların etkilenmemesi için mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve bol bol su içmeleri tavsiyesinde bulundu.

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VATANDAŞLAR OLİMPİK HAVUZA AKIN ETTİ

Çocuk ve gençler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzuna akın etti. Havuz kapısında uzun kuyruklar oluşturan gençler, görevliler tarafından 1’er saat arayla seanslar halinde havuza alınıyor.

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Cankurtaranlar gözetiminde serin havuzda yüzen gençler Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçiye teşekkür etti.

Sıcak havadan bunalan birçok hayvanın gölgelik ve su birikintilerinde serinlemeye çalıştığı görülüyor.

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Şanlıurfa Siverek hava sıcaklığı termometre sıcaklık çöl sıcakları

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