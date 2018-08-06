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Şanlıurfa'da TIR dehşeti: Önüne çıkan aracı ezip devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 12:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, freninin boşaldığı iddia edilen kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, seyir halindeki 4 araca çarptıktan sonra yan yattı. Feci kazada yaralanan 5 kişi sıkıştıkları araçtan çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Şanlıurfa'da TIR dehşeti: Önüne çıkan aracı ezip devrildi

Kaza, sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 NTN 35 plakalı kum yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı yönden gelen 63 BC 543 plakalı kamyonet ile 48 V 1356, 34 PDE 87 ve 34 PR 284 plakalı otomobillere çarptıktan sonra bir süre yolda sürüklenip, yan yattı.

Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar araçlarda sıkışanları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa trafik kazası kamyon

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
madem frenin pataldi bos bi arsaya dalsana bukadar insanı canını yakacagina freni patladigina da pek inanmadim
O işleri komandolar yürütmüyor, tabiki onun ilgilenen mühendislerimiz var haberiniz yok anlaşılan. Komando dağ da ova da burun buruna savaşıyor. Bu marşta askerimizin ölüme heran hazır olduğunun göstergesidir. Ne mutlu Türk'üm diyene, ezan suzmaz, bayrak inmez diyene...
yazık üzücü olay
Şehir içine Kamyon ve Tırların girdiği şehir.
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