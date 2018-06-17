Şanlıurfa'da trafik kazası: İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Hasan Oğul da yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Hasan Oğul'un da olduğu 4 kişi yaralandı. Hasan Oğul idaresindeki 06 ABV 631 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa Karayolu'nun 21'inci kilometresinde, Mehmet Emre Güneş yönetimindeki 06 FD 7029 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada, sürücüler Oğul ve Güneş ile araçlardaki Veysel Güneş ile Necati Alakuşu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılardan İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekil Adayı olan Hasan Oğul'un Akçakale'deki seçim çalışmalarının ardından Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
AA
'Cono'lar lünaparkı karıştırdı! Pompalı tüfek ve bıçaklar havada uçuştu: Yaralılar var
Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim
Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum