Şanlıurfa'da trafik kazası: İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Hasan Oğul da yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Hasan Oğul'un da olduğu 4 kişi yaralandı. Hasan Oğul idaresindeki 06 ABV 631 plakalı otomobil, Akçakale-Şanlıurfa Karayolu'nun 21'inci kilometresinde, Mehmet Emre Güneş yönetimindeki 06 FD 7029 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR



Kazada, sürücüler Oğul ve Güneş ile araçlardaki Veysel Güneş ile Necati Alakuşu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılardan İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekil Adayı olan Hasan Oğul'un Akçakale'deki seçim çalışmalarının ardından Şanlıurfa'ya dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

AA

