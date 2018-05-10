Şanlıurfa, gastronomi turizmindeki payını artırmak istiyor

Şehrin lezzetli yemek ve tatlılarıyla gastronomi turizminden aldıkları payı kısa sürede artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa mutfak sanatı ve kültürü anlamında çok zengin bir şehirdir. Kendine has yemekleri var. Bu yemekler bir kültürün ve birikimin sonucunda ortaya çıkmıştır. Şu an turizm patlaması yaşıyoruz, otellerimizde yer yok. Misafirlerimize şehrimizin zengin mutfağını da tattırmak gerekiyor. Gastronomi anlamında çok zenginiz ama biz bunu servis etmezsek gelen insanlar bundan yeterince istifade edememiş olur."

- "Ortak proje hazırlandı"

Özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilere şehre özgü yemeklerin tattırılması için farklı çalışmalar yaptıklarını belirten Çiftçi, bu kapsamda konak, otel ve lokanta işletmecilerine yönelik özel eğitimler verdiklerini ifade etti.

Çiftçi, kısa süre önce şehrin 19 yemeğine coğrafi işaret tescil belgesi alındığını hatırlatan Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz şimdi ürünlerimizi şehrimizin dört bir yanında sergileyerek, insanlara sunarak bu şehrin mutfak zenginliğini paylaşacağız. Mutfak sanatının ev içinde kalması hiç kimseye fayda vermeyecektir. Biz bunu ne kadar geliştirir ve yayarsak o kadar ekonomik olarak canlı hale geleceğiz. Bu konuda genç nüfusumuza istihdam alanı oluşturacağız. Valiliğimiz, Ticaret Borsamız, Ticaret ve Sanayi Odamız, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle aynı bakış açısı etrafında büyük bir oluşum sağlıyoruz. Dolasıyla artık ortak hareket etme noktasına geldik. Bunun için gerekli olan bir proje de hazırlandı. Yemeklerimizin tanıtımını doğru bir şekilde yapabileceğimiz bir şirket kuruluyor. Şirket vasıtasıyla mutfak zenginliğimizi insanlara daha derli toplu, daha doğru sunacağız. Kentteki tüm aşçılarımızı ve şeflerimizi eğiteceğiz. Yemeklerin her zaman aynı kalitede ve lezzette sunulabilmesi için ortak gayret göstereceğiz."