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Şanlıurfa, gastronomi turizmindeki payını artırmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:39 | Son Güncelleme

Türkiye'de yemek kültürüyle öne çıkan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla kurulacak yemek şirketi aracılığıyla kentin gastronomi turizmindeki payının artırılması planlanıyor - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi: - "Yemeklerimizin tanıtımını doğru şekilde yapabileceğimiz bir şirket kuruluyor. Şirket vasıtasıyla mutfak zenginliğimizi insanlara daha derli toplu, daha doğru sunacağız. Kentteki tüm aşçılarımızı ve şeflerimizi eğiteceğiz. Yemeklerin her zaman aynı kalitede ve lezzette sunulabilmesi için ortak gayret göstereceğiz" - Şanlıurfa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Abdurrahman Acar: - "Normal turistler 1 lira harcıyorken, gastronomi turistleri 1,5 lira harcıyor. Biz buradan yemeğin önemini daha iyi kavrayabiliriz. Aslında yemeğimizi tam olarak tanıtabilirsek bu yatırım olarak da bize geri dönecektir"

RAUF MALTAŞ - Türkiye'de yemek kültürüyle öne çıkan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, kamu ve özel kuruluşların ortaklığıyla kurulacak yemek şirketi aracılığıyla kentin gastronomi turizmindeki payının artırılması hedefleniyor.

Yöresel lezzetleriyle bilinen kentte, son yıllarda oldukça popüler hale gelen ve yerli ve yabancı turistlerin gezi rotalarını belirlemede etkin rol oynayan yemek kültürüne yönelik yatırımlar hızla artıyor.

Dünyaca ünlü şeflerin zaman zaman davet edilerek farklı yemek atölyesi çalışmalarının yapıldığı kentte, şimdi de Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortak yemek şirketi kurmaya hazırlanıyor.

Ciğer kebabından patlıcan kebabına, çiğ köfteden yumurtalı köfteye kadar yaklaşık 400 çeşit yöresel yemeği bulunan kent, kurulacak şirket aracılığıyla zengin yemek kültürünü yerli ve yabancı konukların beğenisine sunmayı planlıyor.

- "Mutfağımızı tattırmamız gerekiyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kenttin köklü tarihinin yanı sıra yemek kültürüyle de ön plana çıktığını söyledi.

Şehrin lezzetli yemek ve tatlılarıyla gastronomi turizminden aldıkları payı kısa sürede artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa mutfak sanatı ve kültürü anlamında çok zengin bir şehirdir. Kendine has yemekleri var. Bu yemekler bir kültürün ve birikimin sonucunda ortaya çıkmıştır. Şu an turizm patlaması yaşıyoruz, otellerimizde yer yok. Misafirlerimize şehrimizin zengin mutfağını da tattırmak gerekiyor. Gastronomi anlamında çok zenginiz ama biz bunu servis etmezsek gelen insanlar bundan yeterince istifade edememiş olur."

- "Ortak proje hazırlandı"

Özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilere şehre özgü yemeklerin tattırılması için farklı çalışmalar yaptıklarını belirten Çiftçi, bu kapsamda konak, otel ve lokanta işletmecilerine yönelik özel eğitimler verdiklerini ifade etti.

Çiftçi, kısa süre önce şehrin 19 yemeğine coğrafi işaret tescil belgesi alındığını hatırlatan Çiftçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz şimdi ürünlerimizi şehrimizin dört bir yanında sergileyerek, insanlara sunarak bu şehrin mutfak zenginliğini paylaşacağız. Mutfak sanatının ev içinde kalması hiç kimseye fayda vermeyecektir. Biz bunu ne kadar geliştirir ve yayarsak o kadar ekonomik olarak canlı hale geleceğiz. Bu konuda genç nüfusumuza istihdam alanı oluşturacağız. Valiliğimiz, Ticaret Borsamız, Ticaret ve Sanayi Odamız, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle aynı bakış açısı etrafında büyük bir oluşum sağlıyoruz. Dolasıyla artık ortak hareket etme noktasına geldik. Bunun için gerekli olan bir proje de hazırlandı. Yemeklerimizin tanıtımını doğru bir şekilde yapabileceğimiz bir şirket kuruluyor. Şirket vasıtasıyla mutfak zenginliğimizi insanlara daha derli toplu, daha doğru sunacağız. Kentteki tüm aşçılarımızı ve şeflerimizi eğiteceğiz. Yemeklerin her zaman aynı kalitede ve lezzette sunulabilmesi için ortak gayret göstereceğiz."

- "Yemekleri tarihle bağdaştırmamız lazım"

Şanlıurfa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Abdurrahman Acar da kentin gastronomi turizminden daha fazla katkı sağlamak için kendilerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Kentin unutulan birçok yemeği bulunduğunu hatırlatan Acar, şunları söyledi:

"Normal turistler 1 lira harcıyorken, gastronomi turistleri 1,5 lira harcıyor. Biz buradan yemeğin önemini daha iyi kavrayabiliriz. Aslında yemeğimizi tam olarak tanıtabilirsek bu yatırım olarak bize geri dönecektir. Turistlerin Şanlıurfa'ya gelebilmesi için tarih ile yemeklerimizi bağdaştırmamız lazım. Yemeklerimizi tarihle bağdaştırarak pazarlamamız gerekiyor. Yemek kültürü olarak Şanlıurfa, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli kentleri arasında yer alıyor. Şu anda hak ettiği yerde değil fakat biz hak ettiği yere gelebilmesi için üstün bir gayret içerisindeyiz."

Şef Abdullatif Uyguner ise kentin yemek kültürünün tanıtılması konusunda atılan adımların karşılığını kısa sürede göreceğine inandığını anlattı.

Evlerde yapılan yemekleri restoranlarda sunmaya hazırlandıklarını dile getiren Uyguner, özellikle turistler tarafından tarihi geçmişe sahip olan yemeklerin tercih edildiğini kaydetti.

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