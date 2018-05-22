HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şanlıurfa HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 15:00 | Son Güncelleme

HDP, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede Şanlıurfa HDP milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte HDP'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan Şanlıurfa adayları. Şanlıurfa HDP milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

Şanlıurfa HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

HDP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. HDP milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki HDP hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.

ŞANLIURFA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

HDP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Şanlıurfa HDP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Şanlıurfa HDP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

HDP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  • Nimetullah Erdoğmuş
  • Ayşe Sürücü
  • Nusrettin Maçin
  • Ömer Öcalan
  • Aliye Kızıldamar
  • İsmail Kaplan
  • Roza Yazmacı
  • Yusuf Yetim
  • Songül Arpa
  • Orhan Özkan
  • Elif Rojda Talar
  • Celaledin Erkmen
  • Meral Balter
  • Bişar Tüysüz

24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ

YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna gö32 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.

YURTDIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.

24 HAZİRAN OY VERME GÜNÜ

Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

PROPAGANDA VE SEÇİM YASAKLARI

Propaganda serbesti ve 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve aynı tarihte bazı seçim yasakları da devreye girecek. Liderler 17 Haziran Pazar gününden itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşması yapabilecekler.

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
24 Haziran seçimleri sonrasında bedelli askerlik çıkar mı? Cumhurbaşkanı adayları bedelli askerlik konusunda ne düşünüyor?24 Haziran seçimleri sonrasında bedelli askerlik çıkar mı? Cumhurbaşkanı adayları bedelli askerlik konusunda ne düşünüyor?
9 aylık bebeğin başına, ablasının fırlattığı çatal saplandı/ Ek fotoğraf9 aylık bebeğin başına, ablasının fırlattığı çatal saplandı/ Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa HDP milletvekili adayları seçim seçim 2018 erken seçim 24 haziran aday listeleri

En Çok Okunan Haberler

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Deniz Baykal'ın özel görüntülerinin yayınlanması davasında yeni gelişme! Yakalandılar

Deniz Baykal'ın özel görüntülerinin yayınlanması davasında yeni gelişme! Yakalandılar

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Iğdır HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Iğdır HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Ardahan HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Ardahan HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Kadıköy'de eşini öldüren zanlı hakkında karar çıktı! Sözleri şoke etti

Kadıköy'de eşini öldüren zanlı hakkında karar çıktı! Sözleri şoke etti

Bartın HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Bartın HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Şırnak HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Şırnak HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Batman HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

Batman HDP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim HDP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.