Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Harran Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendilerini "polis", "asker", "savcı" gibi tanıtarak iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan çeteye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Trabzon, Tekirdağ, Isparta, Niğde ve Antalya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda söz konusu adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20 cep telefonu,14 sim kartı, 4 dizüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı belirlenen çok sayıda kimlik bilgisinin bulunduğu doküman ve 2 bin 800 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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