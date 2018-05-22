Şanlıurfa MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

MHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. MHP milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki MHP hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.

ŞANLIURFA MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

MHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Şanlıurfa MHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Şanlıurfa MHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

MHP ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM ÖZYAVUZ

ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ

HALİL BAKIŞ

HALİT YILDIZ

NECMİ SOLHAN

MEHMET ARPACİ

MAHMUT SAYIK

İBRAHİM HALİL ARITÜRK

MUHAMMED ENES YILMAZ

YALÇIN YALÇINKAYA

VEHBİ ÇOKAN

İSMET SARMACA

ALİ HAYDAR KARA

MEHMET EROL DUYAR

24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ

YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna gö32 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.

YURTDIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.