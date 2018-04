Şanlıurfa Piazza’da etkinlikler sürüyor

Ziyaretçilerine ulusal ve uluslararası marka karmasıyla çok seçenekli alışveriş olanakları sunan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, düzenlediği eğlenceli etkinlikler ile sosyal ve kültürel faaliyetleriyle de çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Modern mimarisi, geniş koridorları, gün ışığını AVM içine yansıtan ferah ve sağlıklı ortamı ile öncelikli tercih olan Şanlıurfa’nın en büyük alışveriş merkezi olan AVM, nisan ayında da etkinliklerle geçecek.

Sergiler

Dünyanın modasını, tatlarını ve eğlencesini Şanlıurfalıların ayağına getirmenin yanı sıra kentin sosyal ve kültürel faaliyetlerine de ev sahipliği yapan AVM bu ay sanatseverler iki anlamlı sergiyi gezme fırsatı bulacak. Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Fotoğrafevi işbirliğinde 11 Nisan tarihinde açılacak sergi, 15 Nisan’a kadar gezilebilecek.

Rönesans Gayrimenkul, Çocuklar Derneği ve Fotopya Fotoğraf Sanatı Portalı iş birliğinde 2013’ten beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Gülümseten Kareler”, “Dostluk Kareleri”, "Çocuk Hakları". "Hayvan Hakları" ve "Sevgi Kareleri" konu başlıkları altındaki yarışmalara katılan eserlerden derlenen "En İyi Kareler" fotoğraf sergisi ise 15 Nisan tarihine kadar sanatseverleri konuk edecek.

"Hangi üniversiteye gitsem"

Öğrencilerin üniversite seçiminde gelecekleri için doğru adımı atmalarına yardımcı olmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Üniversite Kariyer Günleri" 19-20 ve 21 Nisan tarihlerinde AVM’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki organizasyonda, üniversiteli adayı gençler "Hangi üniversiteye gitsem" sorusunun cevabını bulabilecekler. Üniversiteler, kuracakları stantlarda kendilerini en iyi şekilde ifade ederken, öğrenciler ile onların geleceklerini doğru inşa etmeleri için her türlü fedakarlığı yapan aileleri ise stant görevlilerinden seçmek istedikleri üniversiteler ile ilgili merak ettikleri tüm bilgileri alabilecekler.

Dinazorların dünyası AVM’de

Düzenlediği sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerle özel günlere ayrı bir anlam katan AVM’ de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “Dino Mania, Dinozorlar Dünyası” etkinliği çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 23 - 27 Nisan tarihleri arasında, saat 14.00’den 19.00’a kadar her yarım saatte bir seanslar halinde gerçekleşecek olan etkinlikte çocuklar, hayvanlar aleminin en gizemli ve merak edilen türlerinden birisi olan dinozorların dünyasında yolculuğa çıkacaklar. Aynı gün içinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapacak ziyaretçilerin 4 ile 12 yaş arası çocuklarının faydalanacağı etkinliğe katılanlar unutulmaz bir gün yaşama fırsatı bulacaklar.