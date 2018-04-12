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Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada 'Şanlıurfa-Akçakale'deki hudut karakoluna Suriye sınırından taciz ateşi açıldı' denildi.

Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa/Akçakale’de hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiş ve üç PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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Şanlıurfa Sınır Karakolu Suriye TACİZ ATEŞİ

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