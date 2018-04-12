Şanlıurfa sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa/Akçakale’de hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiş ve üç PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." denildi.