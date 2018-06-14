Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere tabanca, bıçak ve sopalarla saldırı: 3 ölü 9 yaralı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.

Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan milletvekilinin ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ın da arasında olduğu 3 kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Gerginliğe yol açan saldırının ardından polis, ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Alınan ilk bilgilere göre, ilçede seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba, HDP'li olduğu öne sürülen silahlı kişilerce saldırı yapıldı.

Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." ifadesini kullandı.

BAKAN FAKIBABA SURUÇ'A GİTTİ

Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMALAR BAŞLATILMIŞTIR

Şanlıurfa Valiliği tarafından Suruç ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili ve milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında yaşanan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Valiliğin açıklamasında, ”Saat 15.56 sıralarında ilimiz AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri milletvekilinin yakını olmak üzere üç kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi vekilin yakınlarından oluşmaktadır.

Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır” denildi.

Kavgada hayatını kaybedenlerden birinin Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Ali Yıldız olduğu öğrenildi.



