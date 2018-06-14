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Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba yönelik saldırının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldığı TV programında, "Ben de milletvekilimizi aradım az önce başsağlığı diledim. Kendisiyle konuştum. Kardeşini kaybetmiş ve 4 ağabeyinin de yaralı olduğu bilgisini verdi." dedi.

Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaptığı açıklama şöyle;

"Ben de milletvekilimizi aradım az önce başsağlığı diledim. Kendisiyle konuştum.

Kardeşini kaybetmiş ve 4 ağabeyinin de yaralı olduğu bilgisini verdi. "4 ağabeyim yaralı" dedi. İki tanesi ağır yaralıymış. Yaralılara acil şifalar diliyorum."

KILIÇDAROĞLU: ARTIK BU TÜR OLAYLAR DA TARİHTE KALMALI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimlerde elbette insanlar farklı görüşlerdedirler. Giderler kendi tercih ettikleri kişiye oy verirler. Bir insanlar, çatışma, yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir. Umarız gerginlik sona erer. Politikacıların da dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Artık bu tür olaylar da tarihte kalmalı."

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Şanlıurfa Suruç saldırı Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ümraniye'de akpartililer chp çadırlarına saldırdığında sesini çıkarmazsan, adalet sadece bana çalışsın dersen herkes kendi çöplüğünde öter. Memleketi ne hale getirdiniz 16 senede. Dünya ileri gider bunalr yerinde saymayı medeniyet sanıyor
gerilimi, liderler yükseltiyor. halk da kaldıramıyor bu kadar gerilimi ve liderlere uyuyor. önce liderler, kendilerine çeki düzen vermeli bence. gidip oyumuzu kullanacağız, oylarımız, 1 oy bile başka partiye kaymadan sayılacak, sayılmazsa da hak hukuk tarafını öbür dünyada görürüz, ama kim kazanırsa o yönetsin ülkeyi. basit bir seçim. gerilime gerek yok
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