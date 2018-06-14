Şanlıurfa Suruç'taki saldırıya hükümetten ilk açıklama: Milletvekilimiz kardeşini kaybetti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaptığı açıklama şöyle;
"Ben de milletvekilimizi aradım az önce başsağlığı diledim. Kendisiyle konuştum.
Kardeşini kaybetmiş ve 4 ağabeyinin de yaralı olduğu bilgisini verdi. "4 ağabeyim yaralı" dedi. İki tanesi ağır yaralıymış. Yaralılara acil şifalar diliyorum."
KILIÇDAROĞLU: ARTIK BU TÜR OLAYLAR DA TARİHTE KALMALI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimlerde elbette insanlar farklı görüşlerdedirler. Giderler kendi tercih ettikleri kişiye oy verirler. Bir insanlar, çatışma, yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir. Umarız gerginlik sona erer. Politikacıların da dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Artık bu tür olaylar da tarihte kalmalı."
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