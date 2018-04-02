Şanlıurfa tarihinde ilk defa beton yol yapıldı

Çalışmalarında kalıcı hizmeti esas alan Büyükşehir Belediyesi, beton yol uygulaması ile Şanlıurfa tarihinde bir ilke daha imza attı. Beton yol çalışmasında 600 kilometreye ulaşan Büyükşehir Belediyesi sayesinde kırsal mahallelerden ilçelere ulaşım artık daha da rahat hale geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da kırsal mahallelerdeki beton yol uygulamasını sürdürüyor. Projeleri ile Şanlıurfa’da ilklere imza atan büyükşehir belediyesinin kalıcı hizmetleri arasında gösterilen beton yol uygulamasına vatandaşlar da tam destek veriyor. Kış aylarında çamurlu, yaz aylarında ise tozlu yollardan kurtulduklarını belirten vatandaşlar çalışmalarından dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Halkımıza hizmet derdindeyiz

Beton yol uygulaması ile birlikte kırsaldaki ulaşımda 50 yıl süre içerisinde bir daha sorun yaşamayacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Tüm ilçelere kalıcı bir yol uygulaması getirdik. Bu da hasırlı beton yol uygulamasıdır. Amacımız Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle yollarımızı kalıcı yapmak. 50 yıl artık bu yola kimse dokunmasın istiyoruz. Çünkü böyle yaparsak yol ağımızı bitirmeye doğru gideriz" diye konuştu.