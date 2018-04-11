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Şanlıurfa terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 15:03 | Son Güncelleme

Akçakale ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Tel Abayd'a geçmeye çalışan kişi ile ona yardım eden zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'ye geçmeye çalışan kişi ile ona yardım eden bir zanlı sınır hattında gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Tel Abayd'a geçmeye çalıştığını belirledi.

Ekipler, Suriye sınırındaki Bilece Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, sınırı geçmeye çalışan İ.H.D. ile ona yardım ettiği belirlenen Suriye uyruklu A.E'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Tel Abayd Terör örgütü YPG/PKK

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