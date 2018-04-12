Şanlıurfa Valiliğinden düşen cisim açıklaması -2

Şanlıurfa Valiliği Hilvan ilçesinde gökyüzünden düşen metal cisimle ilgili yaptığı yazılı açıklamada incelemelerin devam ettiğini ve parçaların insansız hava aracına ait olduğunun değerlendirdiğini belirtti.
Şanlıurfa Valiliği Hilvan ilçesinde gökyüzünden boş araziye düşen metal cisimle ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak cismin insansız hava aracı (İHA) olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Valiliğin açıklamasında,”Bugün bazı basın yayın organlarında çıkan ‘Savaş uçağının yakıt tankı Şanlıurfa’da boş araziye düştü’ başlıklı haberler üzerine açıklama yapma gereği görülmüştür.İlimiz Hilvan İlçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşei henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracına ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık bir kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir” denildi.
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler
Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!
Esad'ın son fotoğrafı ortaya çıktı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum