HABER

Şanlıurfa Valiliğinden düşen cisim açıklaması -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği Hilvan ilçesinde gökyüzünden düşen metal cisimle ilgili yaptığı yazılı açıklamada incelemelerin devam ettiğini ve parçaların insansız hava aracına ait olduğunun değerlendirdiğini belirtti.Şanlıurfa Valiliği Hilvan ilçesinde gökyüzünden boş araziye düşen metal cisimle ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak cismin insansız hava aracı (İHA) olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti.

Şanlıurfa Valiliği Hilvan ilçesinde gökyüzünden düşen metal cisimle ilgili yaptığı yazılı açıklamada incelemelerin devam ettiğini ve parçaların insansız hava aracına ait olduğunun değerlendirdiğini belirtti.
Şanlıurfa Valiliği Hilvan ilçesinde gökyüzünden boş araziye düşen metal cisimle ilgili yazılı bir açıklama yayımlayarak cismin insansız hava aracı (İHA) olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Valiliğin açıklamasında,”Bugün bazı basın yayın organlarında çıkan ‘Savaş uçağının yakıt tankı Şanlıurfa’da boş araziye düştü’ başlıklı haberler üzerine açıklama yapma gereği görülmüştür.İlimiz Hilvan İlçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşei henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracına ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık bir kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir” denildi.

Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

Bursa'da uzun namlulu silahla minareye çıkan adam için Özel Harekat alarm durumuna geçti

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Miraç kandili 2018: İl İl İmsak vakti ve sabah namazı saati! Miraç Kandili ne zaman?

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Marmaray'da raylara düşen gencin son fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

Bursa'daki cinayet anı saniye saniye kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.