HABER

Şanlıurfa ve Erbil, kardeşlik gecesinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 13:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı ve Erbilliler, kardeşlik gecesinde bir araya geldi.

Şanlıurfalı ve Erbilliler, kardeşlik gecesinde bir araya geldi. Her iki şehrin türkülerinin söylendiği Şanlıurfa’daki geceye Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf Selim de katıldı.
Şanlıurfa ve Erbil, iş adamı İzzettin Baz’ın ev sahipliğinde kardeşlik gecesinde bir araya geldi. Gecede her iki şehrin türküleri söylendi.
Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf Selim geceyi düzenleyen iş adamı İzzettin Baz ile Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş’e Erbil’in simgelerini taşıyan plaket verdi. İş adamı İzzettin Baz da konuk milletvekilline tarihteki Türk devletlerinin bayraklarıyla süslenen bakır bir tabak hediye etti.
Kardeşlik gecesiyle ilgili düşüncelerini ifade eden Aydın Maruf Selim, "Erbil’den Türkmen heyeti olarak bugün Şanlıurfa’yı ziyaret ettik. Gerçekten Şanlıurfa da güzel bir şekilde bizi karşıladı. Şanlıurfa - Erbil kardeşlik gecesi bu gece gerçekleşecek. Hem Şanlıurfa’dan bizim soydaşlarımızdan sanatçılar, hem de Erbil’den Türkmen sanatçıları birlikte kardeşlik mesajı verecekler. Bizim için Şanlıurfa her zaman önemli bir şehirdir” dedi.

"Türkiye ne kadar güçlü olursa Türkmenler de o kadar güçlü olur"
Güçlü bir Türkiye’nin Türkmenleri de güçlendirdiğini söyleyen Selim, "Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti de bizim için ana vatandır, mazlumlar için ana vatandır. Türkiye ne kadar güçlü olursa Türkmenler de o kadar güçlü olur. O yüzden biz Türkmenler olarak Irak’ta, özellikle Erbil’de kardeşlikten yanayız. Bizim için bölgede yaşayan diğer etnik gruplarla mutlaka bu barışı sağlamaktır. Barış ve istikrar bizim için önemlidir. O yüzden bugün Şanlıurfa halkından, valisinden, soydaşlarımızdan gördüğümüz ilgi bizi çok mutlu etti. Bugün de beraber, birlikte bu etkinliği düzenleyip bütün dünyaya bir mesaj olsun ki bu bölgede yaşayan hangi etnik gruptan olursa olsun kardeşlikleri, dostlukları çok önemli ve önem verecekler. Biz tekrar Irak Türkmenleri adına, Erbil Türkmenleri adına başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere herkese şükranlarımızı bildirmek istiyoruz" diye konuştu.
Gece, Erbil ve Şanlıurfa türkülerinin söylenmesiyle devam etti.

TOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladıTOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladı
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklamasıYunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildiBeşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İlginizi Çekebilir

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Böyle iğrençlik görülmedi!

Böyle iğrençlik görülmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.