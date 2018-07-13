Şanlıurfa ve Malatya'da sıcak hava etkili oldu

Şanlıurfa ve Malatya'da 40 dereceyi aşan sıcak hava kent sakinlerini bunaltıyor.

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması nedeniyle cadde ve sokaklar neredeyse boş kaldı.

Dışarı çıkmayı tercih edenler ise başta Balıklıgöl yerleşkesi ile parklarda ve gölge yerlerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Sıcaktan bunalan kırsal mahallelerdeki bazı çocuklar da tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında ve süs havuzlarında serinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüslerin toplanma merkezlerinde bekleyenleri soğuk buharlı su püskürtme sistemiyle serinletiyor.

Seyyar hurdacılık yapan İlyas Dilberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların sıcak olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Günde en az 2-3 defa suyla serinlemeye çalıştıklarını aktaran Dilberoğlu,"Hurdacı olduğumuz için çok yoruluyoruz. Suya girerek hem serinliyoruz hem de elbiselerimiz temiz oluyor." dedi.

Süs havuzunda serinleyen çocuklardan Adil Acı ise sıcaklardan bunaldıkları için serinlemeye çalıştıklarını söyledi.