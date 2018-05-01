Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlandı

ŞANLIURFA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikle halaylarla kutlandı.

Öğle saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı Ahmet Bahçıvan iş merkezi önünde toplanarak önlem aldı. Kutlamalara çeşitli sendikalar ile siyasi partilerin üyeleri katıldı. Halayların çekildiği etkinlikte kalabalığa konuşmalar yapıldı ve işçilerin yaşam standartlarının artırılması istendi.

