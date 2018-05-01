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Şanlıurfa'da 11 kişilik aile 2 yıldır çadırda yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, 2 yıl önce hazine arazisi üzerine yaptıkları için evleri yıkılan 11 kişilik Canpolat Ailesi, molozların arasındaki çadırda yaşıyor.

Şanlıurfa'da 11 kişilik aile 2 yıldır çadırda yaşıyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, 2 yıl önce hazine arazisi üzerine yaptıkları için evleri yıkılan 11 kişilik Canpolat Ailesi, molozların arasındaki çadırda yaşıyor. 2 yıldır ailece zor şartlarda çadırda barınmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Canpolat (35), "Başımızı sokacak bir ev istiyoruz" dedi.
Kaçak yapılara yönelik belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde hazine arazi üzerine ev yaptıkları tespit edilen, 1'i dini nikahlı 2 eşi olan, 8 çocuk babası Mehmet Canpolat'ın Yenice Mahallesi'nde yaptırdığı tek katlı ev, 2 yıl önce bölgeye giden zabıta ve yıkım ekiplerince yıkıldı. Evlerinin yıkılmaması için bir süre ekiplere direnen ancak başarılı olamayan aile başlarını sokacak yer bulamayınca yıkılan evin molozlarının içerisine bu kez çadır kurdu. 2 yıldır çadırda yaşam mücadelesi veren Canpolat ailesi, kendilerini sahip çıkılmasını istiyor.
Zor şartlar altında çocuklarıyla çadırda yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları belirten Mehmet Canpolat, "Ben lastikçilik yaparak ailemi geçindirmeye çalışıyorum. 2 eşim 8 çocuğumla burada yaşamaya mecburuz. Maddi imkansızlar nedeniyle yeni eve geçemiyorum. Çocuklarım devamlı hasta oluyor. Çocuklarım doğru dürüst banyo yapamıyor, tuvalet ihtiyacını komşuların evinde gideriyor. Onların bu durumda görünce kendimden utanıyorum ancak elimden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şanlıurfa'da 11 kişilik aile 2 yıldır çadırda yaşıyorŞanlıurfa'da 11 kişilik aile 2 yıldır çadırda yaşıyorŞanlıurfa'da 11 kişilik aile 2 yıldır çadırda yaşıyorŞanlıurfa'da 11 kişilik aile 2 yıldır çadırda yaşıyor

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