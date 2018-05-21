Şanlıurfa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Karaköprü'ye bağlı Buğdayhüyük Köyü'nde saat 04.09'da Richter ölçeğine göre 4 .0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 8.3 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Haber: ŞANLIURFA,(DHA)
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