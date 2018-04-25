Şanlıurfa'da 68 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda yaptığı kontrollerde, şüphe üzerine 63 EZ 569, 48 EB 113 ile 56 KC 342 plakalı minibüsleri durdurdu.
Ekipler, araçlarda yaptığı aramada, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 68 Afganistan uyruklu kaçak yakaladı, sürücüler gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerince spor salonuna götürülün kaçaklara, Birecik Kaymakamlığı yetkilileri yiyecek ve içecek ikramında bulundu.
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