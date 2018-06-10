Şanlıurfa'da 700 yetim iftarda buluştu

Şanlıurfa'da, Türk ve Suriyeli yaklaşık 700 yetim çocuk için iftar programı düzenlendi.
Kentte faaliyet gösteren Günyüzü Derneğinin hayırseverlerin desteğiyle Haliliye ilçesinde bir düğün salonunda düzenlediği iftar programında dualar okundu.
Dernek Başkanı Veysel Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır kentte çeşitli yardım faaliyetleri yürüttüklerini hatırlattı.
Ramazan dolayısıyla hem Türk hem de Suriyeli yetimleri iftar sofrasında buluşturduklarını belirten Toprak, "İsteğimiz gönlü kırık, mazlum dediğimiz yetim ailelerimize, hem yerli hem de Suriyeli olmak üzere onlarla bu bayram üzeri ekmeğimizi, sevgimizi paylaşmak için bu programı düzenledik. O mazlumların yüreğine bir nebze olsun mutluluk vermek adına bir mutluluk yaşamak istedik. Herkesten yetimin yanında olmasını ve onları sevindirmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Program sonunda dernek üyesi bir hayırsever maddi durumu iyi olmadığı tespit edilen 70 yetime 250'şer lira nakdi yardımda bulunurken, katılımcı çocukların tamamına ise dernek tarafından oyuncak hediye edildi.
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