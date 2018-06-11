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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, iki aile arasında Harmanalan Mahallesi kırsalında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 17 yaşındaki Deniz Albayrak, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Albayrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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1 ölü arazi anlaşmazlığı kavga Şanlıurfa

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