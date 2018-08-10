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Şanlıurfa'da arı ölümleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

Akçakale ilçesinde son bir haftada artan arı ölümleri, bal üreticilerini endişelendirdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bal üreticileri, son bir haftada artan arı ölümleri nedeniyle endişe duyuyor.

Adana'dan Akçakale ilçesine gelen bal üreticileri, arı ölümleri üzerine durumu Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Zekeriya Akduman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede 30 bal üreticisinin yaklaşık 24 bin kovanının bulunduğunu ancak son bir haftada milyonlarca arının telef olduğunu söyledi.

Arı ölümlerinin nedeninin tarlalarda kullanılan merdiven altı ilaçlardan kaynaklandığını iddia eden Akduman, şöyle konuştu:

"Bu arı ölümlerinin yeniden yaşanmaması için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililerden acil olarak yardım etmelerini bekliyoruz. Bu ölümler böyle devam ederse artık arıcılık yapacak gücümüzün kalmadığını belirtmek isterim. İstihdam konusunda kamu araştırılması yapıldığı takdirde en büyük istihdamı ülkemize arıcılığın sağladığı ortaya çıkacaktır."

Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü yetkilileri, arıcılarla görüşerek sıkıntılarını dinlediklerini, ölü arı numuneleri alınarak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildiğini ve tahlil sonuçlarının beklendiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale arı ölümleri bal üreticileri Endişe Şanlıurfa

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