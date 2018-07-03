Şanlıurfa'da askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen yaklaşık 30 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'dan yola çıktı.
Kentteki birliklerden gönderilen zırhlı araçlar ile personel, Gaziantep istikametine hareket etti.
Personel taşıyıcılar, lojistik araçları ile yakıt tankerlerinin bulunduğu yaklaşık 30 araçlık konvoyun, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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