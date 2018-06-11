Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Siverek ilçesinin Ayvanat Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede ikamet eden 3 yaşındaki Berkay Tura, balkonda asılı olan halıyla oynarken dengesini kaybederek düştü.
Beton zemine çakılan Tura, yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Öte yandan polis ekipleri, olay yerinde ve küçük kızın düştüğü balkonda inceleme yaptı.
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