Şanlıurfa'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişi, Atatürk Baraj Gölü'nde suya gömülmüş otomobilde başından vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çatak Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü'nde balıkçılar, suya gömülmüş otomobilde erkek cesedi olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri ve ekipler, vinç yardımıyla otomobili sudan çıkarttı.
İlk incelemede, otomobilde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan cesedin, 4 gün önce kaybolan Aziz Yıldız'a (45) ait olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Yıldız'ın cesedi, otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yıldız'ın öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
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