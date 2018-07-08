Şanlıurfa'da baraja giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Abdurrahman (15) serinlemek için Çatak Mahallesi yakınlarındaki baraj gölüne girdi.
Abdurrahman'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, çevredekiler durumu polise bildirdi.
Gölde yaklaşık bir saat arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Abdurrahman'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, arama çalışmaları devam ederken, bir kişinin bölgede yüzdüğü görüldü.
İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki
'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum