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Şanlıurfa'da baraja giren çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da baraja giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na giren Suriye uyruklu çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Abdurrahman (15) serinlemek için Çatak Mahallesi yakınlarındaki baraj gölüne girdi.

Abdurrahman'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, çevredekiler durumu polise bildirdi.

Gölde yaklaşık bir saat arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Abdurrahman'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, arama çalışmaları devam ederken, bir kişinin bölgede yüzdüğü görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Barajı boğulma Bozova Şanlıurfa

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