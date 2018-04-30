Şanlıurfa'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu aralarında bir hakimin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
İsmail Akdeniz yönetimindeki 63 M 0381 plakalı beton mikseri, Akçakale-Şanlıurfa karayolu Akçakale Konaklama Tesisi yakınlarındaki kavşakta, İsmail Ocak idaresindeki 63 M 4130 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan, Akçakale Adliyesinde görevli hakim Tuğba Öztürk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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