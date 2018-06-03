Şanlıurfa'da bir kişi ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir kişi, yolun ortasındaki su tahliye kanalında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Viranşehir karayolu Dağyanı Mahallesi yakınlarında yolun ortasındaki su tahliye kanalında bir kişinin hareketsiz yattığını gören sürücüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kanaletin bulunduğu yere gelen gelen ekipler, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Araştırma sonucunda cesedin Mehmet Emin Çelik'e (17) ait olduğunu tespit edildi.
Cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Çelik'in dün gece yarısı çalıştığı iş yerinden eve gitmek için çıktığı öğrenildi.
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