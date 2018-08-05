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Şanlıurfa’da boru patladı; evleri su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 18:26 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da mahalle ortasında geçen içme suyu ana borusu büyük bir gürültüyle patladı.

Şanlıurfa’da boru patladı; evleri su bastı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da mahalle ortasında geçen içme suyu ana borusu büyük bir gürültüyle patladı. Metrelerce yükseklikte suyun fışkırdığı sokaktaki bazı evleri su bastı.
Selçuklu Mahallesi 2014 sokakta geçen içme suyu ana borusu öğleden sonra bilinmeyen nedenle patladı. Gürültüyle patlayan borudan metrelerce yüksekliğe tazyikli su akması üzerine çevredeki bazı evlerde baskın yaşandı. evler sular altında kaldı. Ana su borusunun patlaması üzerine tonlarca suyun boşa aktığı sokakta, vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaptı. ŞUSKİ ekipleri, yaşanan arızayı için mahallenin suyunu keserek, onarım çalışmalarına başladı.
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Şanlıurfa’da boru patladı; evleri su bastıŞanlıurfa’da boru patladı; evleri su bastıŞanlıurfa’da boru patladı; evleri su bastıŞanlıurfa’da boru patladı; evleri su bastı

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